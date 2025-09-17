Критики хвалят второй сезон сериала «Поколение «Ви»

17 сентября состоялась премьера второго сезона «Поколения «Ви». Продолжение спин-оффа «Пацанов» уже посмотрели зарубежные критики и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 89% журналистов рекомендуют шоу к просмотру — это чуть ниже первого сезона. Критики в целом хвалят продолжение, отмечая актёрскую игру, харизматичного главного злодея и неожиданные сюжетные повороты. Некоторым критикам при этом не понравился медленный старт сезона и некоторые самоповторы.

Что пишут критики о втором сезоне «Поколения «Ви»

В продолжении есть несколько интересных сюжетных поворотов, однако второй сезон «Поколения «Ви» выглядит как повторение первого сезона. Кажется, что он существует лишь как мост к финальному сезону «Пацанов». Несмотря на сюжетные неувязки и редкие камео, сериал продолжает делать то, что у него получается лучше всего: исследовать, как подростковый возраст переплетается со злоупотреблением власти. Второй сезон «Поколения «Ви» не такой смешной, очаровательный или дьявольский, каким мог бы быть. Но он всё равно увлекательный — и он держит марку. Приготовьтесь, мы близки к финалу «Пацанов». Несмотря на вялый старт, второй сезон «Поколения «Ви» — это захватывающее приключение, подкреплённое главным злодеем, достойным Хоумлендера. После насыщенного и незабываемого первого сезона «Поколение «Ви» возвращается с не менее захватывающим вторым сезоном. Он одновременно идеально вписывается в общую вселенную «Пацанов» и остаётся самостоятельным произведением.

Во второй сезон «Поколения «Ви» войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую неделю по средам.