«Няня Оксана»: обнародована сцена из нового комедийного сериала

Телеканал "Пятница!" опубликовала тизер-сцену из комедийного сериала "Няня Оксана", первые две серии которого показали на фестивале "Новый сезон" в Сочи.

Уже скоро, 29 сентября (в 21:00), сериал, который напоминает хит нулевых "Моя прекрасная няня" с покойной Анастасией Заворотнюк, начнут показывать по ТВ.

Новую няню играет Олеся Иванченко. Героиня приезжает из Краснодарского края к своему жениху в Москву, но тот оказывается женат. Оксана решает остаться в столице и устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми. Вдовца играет Виктор Хориняк, звезда "Последнего богатыря".

В ролях также: Александр Мартынов ("Универ. Новая общага"), Дарья Пицик ("Макрон"), Мария Кошина ("Контейнер"), Елисей Гончаров ("Территория"), Дарина Козлова и другие.