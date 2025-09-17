Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в кинотеатрах России

Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в официальный российский прокат. Об этом сообщила компания «Атмосфера кино», которая должна была выступить прокатчиком ленты в стране.

В интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» глава Arna Media Надежда Мотина подтвердила информацию, что ленте не выдали прокатное удостоверению. По её мнению, своим решением Минкультуры причинило вред не только российским компаниям и зрителям, но и бюджету страны.

Да, к сожалению, прокатное удостоверение до сих пор не выдано. Думаю, речь идёт об отказе. Причин мы не понимаем. Я лично смотрела кино, и в нём нет ничего проблемного. Картины на подобные темы выходили и выходят в России. В данном случае непонятно, почему вдруг такое отношение. Это болезненно для нас, это болезненно для кинотеатров и для стримингов. И, конечно же, страдает бюджет страны — только с этой картины государство недополучит от нас 20 млн рублей прямых налогов. Помимо этого, актёры и режиссёр дали интервью российской прессе. Они надеялись, что кино будет показано в нашей стране.

Комедия «Нескромные» расскажет историю главных героев картины — пары Конора и Эшли. У них наступает кризис в отношениях, из-за чего они решают попробовать поступить так же, как их друзья Пол и Джули. А именно — начать открытые отношения с другими людьми. В один момент эксперимент выходит из-под контроля.

Главные роли исполнили Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»), Адриа Архона («Андор») и Кайл Марвин («Не сработало»). Режиссёром картины выступил Майкл Анджело Ковино («Восхождение»).