Документальный фильм No Escape From Now про Оззи Осборна покажут 7 октября

Компания Paramount представила трейлер документального фильма Ozzy: No Escape From Now («Оззи: Нет выхода сейчас»). Премьера картины о легендарном музыканте состоится 7 октября на стриминговом сервисе Paramount+.

Лента повествует о последних годах жизни рок-исполнителя Оззи Осборна. В фильме будут представлены фрагменты интервью с самим музыкантом и членами его семьи, а также других популярных исполнителей. Они расскажут о тяжёлых проблемах со здоровьем у Оззи, из-за которых пришлось отменить прощальный тур, но при этом сделать огромный концерт, ставший для музыканта финальным.

Оззи Осборн скончался от инфаркта 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Смерть артиста наступила спустя 17 дней после его последнего живого выступления в английском городе Бирмингем.