Лучшие фильмы с Джонни Деппом

Джонни Депп — один из самых ярких актеров современности. В его фильмографии десятки ролей — от эксцентричных фриков до благородных героев. Депп умеет перевоплощаться в самые разные образы, и каждый становится незабываемым. «Газета.Ru» собрала самые рейтинговые фильмы с Джонни Деппом, которые обязательно стоит посмотреть.

«Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»

«Эдвард Руки-ножницы»

«Что гложет Гилберта Грейпа»

«Донни Браско»

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

«Сонная лощина»

«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Великий»

«Чарли и шоколадная фабрика»

«Алиса в стране чудес»

«Жанна Дюбарри»

«Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»

Год выхода: 2003

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Возраст: 12+

Рейтинг: 8,1 — Imdb , 8,4 — Кинопоиск

Режиссер: Гор Вербински

В главных ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли, Джек Девенпорт, Джеффри Раш

Харизматичный капитан Джек Воробей беззаботно бороздил океаны в поисках богатства до тех пор, пока его заклятый враг капитан Барбосса не похитил корабль «Черная жемчужина». Еще Барбосса украл дочь губернатора Элизабет Свон. Чтобы вернуть себе доброе имя, Воробей объединяется с Уиллом Тернером — кузнецом, который влюблен в Элизабет. Но Джеком движет не только альтруизм: он намерен вернуть себе «Черную жемчужину». На пути героев встанут пираты, которые ночью обращаются в скелетов из-за проклятия языческих богов.

У фильма интересная история: он был снят по аттракциону в Диснейленде. В то время студия Disney переживала коммерческий провал: фильмы не нравились аудитории и не окупали большие бюджеты. «Пиратов» хотели положить на полку еще на стадии производства, но режиссер фильма Гор Вербински убедил руководство в потенциальном успехе проекта. А еще режиссер настоял на участии Джонни Деппа, против которого были создатели картины. Они считали актера слишком эксцентричным и не похожим на каноничного пирата. Однако франшиза имела успех, в том числе благодаря работе актера над образом Джека Воробья.

Почему стоит посмотреть:

Хотя первая часть франшизы была снята в начале «нулевых», спецэффекты смотрятся свежо и реалистично даже спустя 20 лет после выхода «Пиратов...».

В отличие от большинства картин Disney, в «Пиратах...» нет однозначно плохих и хороших персонажей, каждый из героев — многогранен.

«Эдвард Руки-ножницы»

Год выхода: 1990

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама

Возраст: 12+

Рейтинг: 8,1 — Imdb , 8,0 — Кинопоиск

Режиссер: Тим Бертон

В главных ролях: Джонни Депп, Вайнона Райдер, Дайэнн Уист, Алан Аркин, Энтони Майкл Холл

Парень по имени Эдвард — разработка талантливого ученого, который наделил его разумом, но не успел сделать руки. Вместо конечностей у Эдварда острые ножницы. Однажды застенчивый и скромный Эдвард знакомится с женщиной, которая предлагает ему пожить у нее. Так из темной крепости парень попадает в обычный жилой район, где начинает стричь кусты. Он знакомится с красавицей-дочерью приютившей его дамы.

Одна из немногих картин Тима Бертона, которая не выдержана в мрачных тонах. Но влияние режиссера чувствуется во всем: персонажи фильма причудливы и многомерны, особенно главный герой. Интересно, что Эдвард стал одной из первых ролей в череде совместных работ Джонни Деппа и Тима Бертона и сильно повлиял на карьеру обоих.

Почему стоит посмотреть:

В фильме Тим Бертон уделяет большое внимание цвету. С его помощью режиссер показывает настроение главного героя и отношение к окружающим.

До участия в картине Джонни Депп засветился в роли красавчика в фильме «Джамп-стрит, 21». Но здесь ему удалось кардинально сменить амплуа и воплотить на экране образ чудака не от мира сего, что во многом предопределило его дальнейший путь в кино.

«Что гложет Гилберта Грейпа»

Год выхода: 1993

Жанр: драма

Возраст: 18+

Рейтинг: 7,7 — Imdb , 7,9 — Кинопоиск

Режиссер: Лассе Халльстрем

В главных ролях: Джонни Депп, Леонардо ДиКаприо, Джульетт Льюис, Мэри Стинберген, Дарлин Кейтс

Гилберт Грейп — обычный парень из небольшого города Айова. Он работает продавцом в продуктовом магазинчике, заботится о матери, двух сестрах и брате, у которого наблюдается умственная отсталость. Кажется, что в жизни Грейпа больше не будет ничего интересного. Привычный уклад жизни парня нарушают загадочная Бекки и ее бабушка.

Шведский режиссер сумел снять фильм, где Джонни Депп играет главного героя, но не становится центром сюжета. Одновременно с историей Гилберта Грейпа развивается арка его брата и других персонажей.

Почему стоит посмотреть:

Пронзительная игра актерского дуэта Деппа и ДиКаприо. На момент съемок Лео было всего 19 лет, и он блестяще исполнил роль парня с психическим расстройством. За свою игру юный актер был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

Депп сыграл самого «нормального» героя в своей карьере, который не борется за жизнь и не путешествует в другие миры.

«Донни Браско»

Год выхода: 1997

Жанр: драма, криминал, биография

Возраст: 18+

Рейтинг: 7,7 — Imdb , 7,8 — Кинопоиск

Режиссер: Майк Ньюэлл

В главных ролях: Аль Пачино, Джонни Депп, Майкл Мэдсен

Агент ФБР Джо Пистоне под именем Донни Браско втирается в круг авторитетного мафиози Бенджамина Руджеро. Тому как раз требуется молодой протеже, чтобы поручить ему грязную работу. Постепенно Браско сближается с наставником и начинает ощущать себя бандитом в действительности.

В этой картине партнером Джонни Деппа по кадру стал Аль Пачино. Критики положительно оценили не только работу актеров, но и сценарий — Пистоне выстраивает стратегию существования в мире мафии так, что ему удается провести не только окружающих, но и, казалось бы, опытного криминального авторитета.

Почему стоит посмотреть:

Джонни Депп сыграл не типичного для себя персонажа. В этот раз он не поражает зрителей своей эксцентричностью, его герой — обычный человек, который сомневается в решениях и переживает трансформацию характера.

Фильм снят по реальным событиям. Чтобы воплотить образ Пистоне, Джонни Депп общался с настоящим Джо и агентами ФБР.

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Год выхода: 1998

Жанр: драма, комедия

Возраст: 18+

Рейтинг: 7,5 — Imdb , 7,6 — Кинопоиск

Режиссер: Терри Гиллиам

В главных ролях: Джонни Депп, Бенисио дель Торо, Тоби Магуайер, Кристина Риччи

Журналист Рауль Дюк и его адвокат Гонзо едут в Лас-Вегас, чтобы написать статью для местного журнала. Их материал выходит абсолютно необъективным и безумным, ведь в поездке Дюк и Гонзо принимают запрещенные вещества. В итоге рабочая поездка приобретает масштабы катастрофы.

Фильм основан на книге Хантера Томпсона. В прокате «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» заработал мало, не покрыв даже половину бюджета. Зато позже благодаря телевидению картина обрела статус культовой.

Почему стоит посмотреть:

Несмотря на обилие черного юмора, в фильме показаны разрушительные последствия употребления наркотиков.

Терри Гиллиам передает настроение персонажей визуальными приемами и монологами, а не привычными зрителю диалоговыми сценами.

«Сонная лощина»

Год выхода: 1999

Жанр: триллер, фэнтези, ужасы, детектив

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,3 — Imdb , 7,9 — Кинопоиск

Режиссер: Тим Бертон

В главных ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи. Миранда Ричардсон, Кристофер Уокен, Майкл Гэмбон

Молодой констебль Икабод Крейн разрабатывает собственные методы поимки преступников. Они не нравятся властям Нью-Йорка, и те отсылают Крейна в местечко под названием Сонная Лощина. Там некий всадник без головы за две недели отрубил головы трем жителям. Местные считают, что главный герой из страшной легенды вернулся мстить, но прагматичный Крейн не верит в их россказни. Он начинает расследование, которое изменит всю его жизнь.

Мрачная сказка для взрослых стала визитной карточкой творчества Тима Бертона. Картина о зловещем всаднике без головы выходила в момент, когда зритель подустал от Бэтмена и других супергероев и искал атмосферное кино с детективным сюжетом.

Почему стоит посмотреть:

Сцены в фильме напоминают театральные акты, где разворачивается то семейная драма, то эффектный бой.

Поклонники «Дракулы» оценят эпизодическое появление Кристофера Ли. Таким образом Тим Бертон отдал дань зарождению жанра хоррор.

«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Год выхода: 2007

Жанр: мюзикл, ужасы, триллер, драма

Возраст: 18+

Рейтинг: 7,3 — Imdb , 7,7 — Кинопоиск

Режиссер: Тим Бертон

В главных ролях: Джонни Депп, Хелена Бонем Картер, Алан Рикман, Тимоти Сполл, Саша Барон Коэн

Счастливая жизнь Бенджамина Бакера закончилась, когда городской судья обратил внимание на его супругу. Чтобы увести жену Бакера, служитель Фемиды отправил его на каторгу. Через 15 лет Бакеру удалось сбежать. Он вернулся в город, взял псевдоним Суини Тодд и открыл собственную парикмахерскую. Теперь брадобрей строит жизнь вокруг единственной цели — страшной мести отобравшему его счастье судье.

Легенду о демоне-парикмахере экранизировали несколько раз, но именно Тим Бертон превратил историю Суини Тодда в мрачный мюзикл. Режиссер собрал в кадре любимых актеров: одну из ключевых ролей сыграла его возлюбленная Хелена Бонем Картер , а образ главного злодея воплотил на экране один из культовых британских актеров Алан Рикман. К моменту съемок Бертон и Депп уже успели поработать в нескольких картинах вместе, поэтому выбор актера, которому достанется главная роль, был очевиден.

Почему стоит посмотреть:

Весь актерский состав фильма исполнял вокальные партии самостоятельно.

В картине есть сочные сцены убийств, но они не выглядят страшными. Дело в том, что Джонни Депп не переносит вида крови, поэтому ее сделали неестественного цвета.

«Фантастические твари и где они обитают»

Год выхода: 2016

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,2 — Imdb , 7,6 — Кинопоиск

Режиссер: Дэвид Йейтс

В главных ролях: Эдди Рэдмейн, Дэн Фоглер, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстоун, Элисон Судол, Колин Фаррелл, Эзра Миллер, Джонни Депп

Выпускник Хогвартса и магозоолог Ньют Саламандер оказывается в Нью-Йорке, чтобы исследовать новых волшебных животных. Он знакомится с магглом Якобом, который случайно узнает о существовании волшебного мира. Одновременно развивается история могущественного мага Геллерта Грин-де-Вальда, который стал главным соперником Альбуса Дамблдора и теперь намерен получить власть над волшебниками благодаря смертоносным существам-обскурам, заключенным в тела детей.

«Фантастические твари...» — спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере. Здесь события развиваются задолго до рождения «мальчика, который выжил», а главным противостоянием становится соперничество сильнейших магов всей франшизы. Джонни Депп появляется в картине всего на пару минут, так как в фильме его герой выдает себя за детектива с внешностью другого персонажа. Актер получил гораздо больше экранного времени в сиквеле, но кассового успеха вторая часть не принесла.

Почему стоит посмотреть:

Поклонники волшебного мира Гарри Поттера оценят новых персонажей, многие из которых — причудливые помеси диких животных.

Джонни Депп сыграл прообраз Волан-де-Морта. Переиграть Рэйфа Файнса ему не удалось, но для франшизы Грин-де-Вальд Деппа — важный герой.

«Великий»

Год выхода: 2020

Жанр: драма, биография

Возраст: 18+

Рейтинг: 7,2 — Imdb , 7,5 — Кинопоиск

Режиссер: Эндрю Левитас

В главных ролях: Джонни Депп, Акико Ивасэ, Билл Найи

Военный фотограф Юджин Смит рискует потерять работу в журнале Life, так как редактор предпочитает ставить на полосу рекламные баннеры, а не фотоснимки. Смит узнает об экологической катастрофе в одном из прибрежных городков Японии. Оказалось, что промышленная компания сбрасывает в бухту отходы, содержащие ртуть. Водой вынуждены пользоваться местные жители: многие из них страдают болезнью Минамата и имеют серьезные проблемы со здоровьем, а дети рождаются со сросшимися пальцами. Смит решает отправиться туда и сделать снимки, которые станут известны на весь мир.

Фильм был снят в период, когда Джонни Депп участвовал в судебных разбирательствах с Эмбер Херд. Он на время прекращал съемки в кино, а репутация актера была довольно шаткой. «Великий» стал фильмом-символом возвращения Деппа на большой экран.

Почему стоит посмотреть:

Картина снята по реальным событиям. Фотограф Юджин Смит действительно делал документальные кадры во время Второй мировой войны и ездил в Минамату, чтобы показать миру ужасающие последствия сброса химикатов в воду.

Создателям удалось сделать биографический фильм, где на первый план выходят драматические события.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Год выхода: 2005

Жанр: мюзикл, фэнтези, комедия, приключения

Возраст: 6+

Рейтинг: 6,7 — Imdb , 7,6 — Кинопоиск

Режиссер: Тим Бертон

В главных ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем Картер

Мальчик из бедной семьи Чарли Бакет находит в одной из плиток шоколада золотой билет, который гарантирует ему проход на фабрику кондитера Вилли Вонки. Золотых билетов всего пять, поэтому за ними идет настоящая охота. Тем более кондитер пообещал, что каждый посетитель фабрики с билетом получит пожизненный запас шоколада и секретный приз, для которого нужно будет выполнить особенное условие. Эта экскурсия перевернет жизнь не только Чарли Бакета, но и самого Вилли Вонки.

Тим Бертон заложил в детский фильм не только красочную историю о волшебных существах, производящих шоколад. Основной посыл картины: нужно верить в свои мечты и оставаться добрым, честным и искренним, даже если мир вокруг полон несправедливости, зависти и жадности.

Почему стоит посмотреть:

Фильм «Чарли и шоколадная фабрика» наполнен остроумными шутками и саркастическими высказываниями.

Вы можете лично проверить гипотезу о том, что счастливчики с золотыми билетами и их родители олицетворяют семь смертных грехов.

«Алиса в стране чудес»

Год выхода: 2010

Жанр: фэнтези, детектив, приключения

Возраст: 12+

Рейтинг: 6,4 — Imdb , 7,1 — Кинопоиск

Режиссер: Тим Бертон

В главных ролях: Миа Васиковска, Джонни Депп, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Майкл Шин, Стивен Фрай, Алан Рикман

Алиса Кингсли — повзрослевшая 19-летняя девушка, которая получает предложение руки и сердца от мужчины из знатного рода. В панике героиня сбегает от жениха за белым кроликом, который то и дело посматривает на карманные часы. Так Алиса попадает в волшебный мир, где живут Безумный Шляпник, Чеширский кот и другие невообразимые персонажи.

Тим Бертон отказался от всем знакомого сюжета о девочке из произведения Льюиса Кэррола и сделал героиню взрослой девушкой. В отличие от диснеевского мультфильма, в работе Бертона проблемы затрагивают не только самих героев, но и всю Подземную страну.

Почему стоит посмотреть:

«Алиса в стране чудес» была первым опытом Бертона в 3D-картинах. Он сосредоточился на формате, поэтому вместе с командой создал дивный подземный мир.

Королева Червей в исполнении Хелены Бонем Картер стала звездой фильма, а ее цитата «Голову с плеч» широко разошлась в народе.

«Жанна Дюбарри»

Год выхода: 2023

Жанр: драма, биография, история

Возраст: 18+

Рейтинг: 6,7 — Imdb , 7,1 — Кинопоиск

Режиссер: Майвенн

В главных ролях: Майвенн, Джонни Депп, Станислав Станич, Пьер Ришар, Бенжамен Лаверн

Девушка-простолюдинка Жанна Бекю пытается устроиться в жизни, пользуясь успехом у мужчин, в том числе у маршала Ришелье и графа Дюбарри. Когда Жанна выходит замуж за Дюбарри, то становится вхожей в королевский дворец. На героиню обращает внимание немолодой король Людовик XV. Жанна Дюбарри становится официальной фавориткой монарха. Своим происхождением и поведением она раздражает все королевское окружение.

Фильм о фаворитке короля сняла бывшая супруга Люка Бессона Майвенн, она же отдала себе главную роль роковой женщины. Выбор режиссера снять себя в главной роли не понравился зрителям — Майвенн вдвое старше Жанны Дюбарри и совсем не похожа на историческую личность. Главной звездой фильма стала не она, а Джонни Депп. Король Людовик предстает перед зрителем вечно погруженным в собственные думы и неразговорчивым. Работа в «Жанне Дюбарри» стала первой для актера за три года «отмены» в мировом кинематографе.

Почему стоит посмотреть: