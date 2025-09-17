Николь Кидман и Эль Фаннинг сыграют в триллере Discretion от А24

Чемпионат.com

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия А24 работает над сериалом Discretion («Осмотрительность»). Дата выхода проекта пока неизвестна.

Стало известно, кто сыграет в триллере Discretion от А24
© Чемпионат

Шоу станет экранизацией одноимённого рассказа Чандлер Бейкер. Произведение представляет из себя триллер, который основан на юридическом опыте самого автора. Подробности сюжета пока неизвестны, однако действие шоу будет происходить в Далласе.

Главные роли сыграют Николь Кидман («Большая маленькая ложь») и Эль Фаннинг («Дождливый день в Нью-Йорке»). Сценаристом экранизации выступит сама Бейкер. Сейчас А24 ищет покупателя, который будет транслировать сериал.