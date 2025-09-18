В Китае завершился Фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино подошел к завершению в Китае. Мероприятие способствовало дальнейшему развитию российско-китайского культурного обмена, который в последние годы достиг нового уровня благодаря проведению перекрестных Годов культуры России и Китая, фестивалям национального кино и совместным кинопроектам.

© Российская Газета

Фестиваль был организован РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления КНР по делам кинематографии.

Мероприятие проходило с 1 по 12 сентября сразу в нескольких городах: Пекине, Синине (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Российские киноленты смогли оценить представители культурных и деловых кругов, студенты, кинокритики и широкая публика.

Программа фестиваля включала в себя восемь фильмов различных жанров, от военно-исторических драм ("В списках не значился", "Каруза", "Группа крови") до семейных фэнтези-проектов ("Царевна-лягушка", "Бременские музыканты" , "Финист. Первый Богатырь"), а также историко-приключенческий фильм "Северный полюс" и фантастическая картина "ON и Она".

Особое внимание было уделено фильмам о военных событиях, что связано с двумя важными датами - 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и 80-летием Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Эти киноленты стали олицетворением общей исторической памяти и вызвали большой интерес у зрителей.

В торжественном открытии фестиваля участвовали ключевые фигуры культурной сферы обеих стран, в частности - Ольга Любимова, Шэнь Хайсюн, Александр Жаров и Эльза Антонова.

Важной составляющей фестиваля стали встречи с российскими кинематографистами. В Пекине со зрителями пообщались режиссер Сергей Коротаев, Сергей Багиров, Алексей Нужный и Екатерина Домашенко. В Синине картину-открытие представил Александр Котт. В Ланьчжоу показ фильма "Каруза" прошел с участием Сергея Багирова. Подобный диалог позволил китайским зрителям ближе узнать создателей фильмов, обсудить детали сюжета и творческие решения, что сделало фестиваль особенно живым и запоминающимся.

Уже в декабре российские фильмы снова будут представлены китайской публике на Hainan International Film Festival.