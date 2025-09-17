Критики оценили фильм «Битва за битвой»

26 сентября состоится премьера фильма «Битва за битвой» — нового драматического триллера с Леонардо Ди Каприо. Критики уже посмотрели картину и остались в восторге от неё: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 98% свежести, а на Metacritic — 98 баллов из 100.

Обозреватели отмечают, что лента поражает своим многообразием жанров: драма в один момент перетекает в уморительную комедию, а в другой — в настоящий триллер. Критики уверены, что Пол Томас Андерсон снял одну из своих лучших работ. Фильм также хвалят за отменную режиссуру, великолепный сценарий и мастерскую съёмку. Особенно обозреватели выделяют актёров Леонардо Ди Каприо и Шона Пенна, которые делают своих героев максимально яркими.

Что пишут критики о фильме «Битва за битвой»:

«Битва за битвой» — один из лучших фильмов этого года и, безусловно, один из лучших фильмов Андерсона. Фильм политически острый, но без приуменьшения или нравоучений, полон экшена и блестящих комедийных моментов.

В фильме так много маленьких деталей, незначительных на первый взгляд, — это стиль режиссёра, если можно так выразиться, который постепенно превращает этот потрясающий фильм в шедевр.

Мы привыкли, что Андерсон, режиссёр фильмов «Нефть» и «Призрачная нить», возвращается с сюрпризом в рукаве. Но даже несмотря на это, сложно переоценить, насколько невероятной и шокирующей получилась его новая картина.

Создание персонажей, которые умеют выживать, несмотря ни на что, является одной из многочисленных специализаций Андерсона. Но здесь он, кажется, превращает фильм в нечто более личное.

Невероятный фильм, сочетающий в себе разные жанры, который, несмотря на свою длительность, пролетает на рекордной скорости. Он захватывает с самого начала и не останавливается ни на секунду. Весь актёрский состав блистает, но Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн — самые яркие герои.

Сюжет «Битвы за битвой» повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку.