Опубликован первый кадр со съемок новых «Звездных войн»

Американский режиссёр Шон Леви опубликовал первый кадр со съёмок Star Wars Starfighter — нового фильма по вселенной «Звёздных войн». На нём можно увидеть главных звёзд будущей ленты: Райана Гослинга («Драйв») и Флинна Грея («Уэнсдей»).

У будущего фильма по «Звёздным войнам» пока нет даты выхода. Известно лишь, что его события развернутся уже после девятого эпизода — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Остальные детали сюжета держатся в секрете.

Премьера картины намечена на 28 мая 2027 года. Помимо Гослинга, в фильме Star Wars Starfighter также сыграют Эми Адамс («Человек из стали»), Мэтт Смит («Дом дракона»), Миа Гот («Эверест») и Аарон Пьер («Ребел-Ридж»).