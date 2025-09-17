Кто озвучил персонажей анимационного фильма «Финник 2»

Василиса Кукояка озвучила домовенка в новом анимационном фильме «Финник 2». Как сообщает пресс-служба проекте, голосом юной звезды и блогера будет говорить домовенок Клубничка – единственная девчонка в компании домовят, озорная и любопытная. Малышка с ярко-розовым мехом и хвостиком, перехваченным резинкой с бусинами. Клубничка любопытная и смешливая, любит красоту, вечно все украшает. Домовята – абсолютно новые персонажи франшизы, обитатели нового жилого комплекса города Берг. Любят чинить, играть и веселиться.

© кадр из мультфильма «Финник 2»

- Мне кажется, что самый лучший способ раскрыться – это творчество, - считает музыкант и папа Василисы Денис Кукояка. - И мы Васе даем любые возможности творить и пробовать себя в чем ей интересно. Благодаря тому, что она попробовала себя там и там, она поняла, что сейчас мечтает попробовать озвучить персонажа, подарить ему свой голос, и вот сейчас ее мечта осуществилась. Мне кажется, у нее получилось потрясающе. Новая звезда озвучки!

«ИнтерМедиа» напоминает, что действие нового фильма происходит спустя год после того, как Финник и Кристина спасли город от опасности. Однако новая угроза не заставляет себя ждать: из-за нелепого происшествия Финник теряет способность становиться невидимым, что ставит под удар всех домовых. Более того, за ним начинает слежку коварный потомственный охотник на домовых Юджин, которого озвучил Юрий Колокольников. Чтобы всё исправить, друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие в поисках волшебного посоха.

Персонажей мультфильма озвучили также Михаил Хрусталёв (Финник), Вероника Макеева (Кристина), Ида Галич (мама Кристины), Аня Покров, Слава Копейкин и другие.

«Финник 2» выйдет в российский прокат 23 октября 2025 года.