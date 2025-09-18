Вышел трейлер фильма "Сектор Газа" с Никитой Кологривым в роли Юрия Хоя
На фестивале "Новый сезон", который проходит в Сочи, представили фильм "Сектор Газа", посвященный одноименной культовой российской рок-группе.
Фронтмена группы - покойного Юрия Хоя (настоящая фамилия Клинских) - сыграл Никита Кологривый.
Отмечается, что в фильме покажут разные этапы творческого пути Хоя - от старта в родном Воронеже до бешеной славы в девяностых.
Сценарий написал Дмитрий Лемешев, работавший над другим "панк-байопиком" - сериалом "Король и Шут", режиссер - Владимир Щегольков ("Цербер").
Выход намечен на следующий год на Premier.