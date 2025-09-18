Ректор ГИТИСа высказался о кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский считает, что Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" появилась в нужное время.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской Академии и кинонаграды - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры и Российский фонд культуры.

"Мне кажется, Открытая евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка", придуманная Никитой Сергеевичем Михалковым, - это сегодняшняя необходимость, - поделился Заславский мнением с ТАСС. - На протяжении последних десятилетий все фестивали, все кинопремии мира награждали наших лучших и великих режиссеров. В том числе и Никита Михалков получал и "Оскар", и главный приз Каннского кинофестиваля. И вдруг из года в год мы начали видеть, как эти фестивали и премии стали превращаться в какие-то политические или околополитические тусовки".

И, продолжил ректор ГИТИСа, "возникала пустота там, где должен был происходить вот тот самый "Гамбургский счет", где бы можно было не только с профессиональной, но и с человеческой позиции оценить творцов". Заславский убежден, что "Бриллиантовая бабочка" появляется в тот момент, когда в этом возникла реальная необходимость.

"Я всячески это приветствую, - сказал ректор ГИТИСа. - Мне кажется, что и без денежного невероятного эквивалента эта премия была бы хороша, но деньги - это то, что художнику тоже бывает необходимо".

Он добавил, что, без сомнения, награду получат самые достойные.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация - $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".