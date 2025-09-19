Лорен в Южном Тушине и Мастроянни в Тропареве: как в СССР снимали «Подсолнухи»

Мировые звезды провели в Советском Союзе полгода — участвовали в съемках на Красной площади, на окраинах столицы, в деревнях под Тверью, Полтавой и не только. Драма Витторио Де Сики о том, как итальянка приезжает в СССР, чтобы разыскать пропавшего в годы войны мужа, вышла на экраны 55 лет назад. "Подсолнухи" произвели фурор за границей, а вот советских чиновников они не устроили. Рассказываем, почему так произошло, и вспоминаем о том, что осталось за кадром

Перезагрузиться в СССР

Предыстория "Подсолнухов" интереснее и драматичнее, чем можно предположить. Долгие годы Софи Лорен и ее муж, продюсер Карло Понти, не могли завести детей. Актриса пережила два выкидыша, поэтому во время третьей беременности она была готова выполнять любые требования врачей. Лорен несколько месяцев не покидала дома, не виделась с друзьями и почти не вставала с кровати — медики требовали, чтобы она постоянно лежала и ни с кем не контактировала. В декабре 1968 года актриса родила долгожданного сына. Мальчика назвали в честь отца — Карло Понти — младший.

Продюсер был счастлив и подарил жене роскошный комплект с крупными бриллиантами. Однако драгоценности стали причиной несчастья. Вскоре после рождения сына семья поехала в Америку. В один из дней в гостиничный номер Софи ворвались бандиты. Они требовали, чтобы актриса отдала свои украшения, и угрожали, что иначе пострадает новорожденный Карло — он находился с няней в соседней комнате. Лорен в ужасе отдала все бриллианты, но страх за ребенка, да и обида от потери любимых драгоценностей преследовали ее еще несколько месяцев.

Чтобы поддержать супругу, Карло Понти решил проспонсировать фильм "Подсолнухи". По сюжету Джованна, героиня Софи Лорен, разыскивает пропавшего без вести мужа Антонио на просторах Советского Союза.

Она не верит, что он погиб на войне, поэтому отправляется сначала в Москву, а затем и в глубинку — к местам, где шли бои. В одной из деревень Джованна узнает, что Антонио жив, но у него есть новая жена Маша (Людмила Савельева) и дочь, а сам он работает на заводе. Мысль о поездке в Советский Союз привела Лорен в чувство и помогла ей вернуться к работе.

Мастроянни на льду Волги

Режиссер Витторио Де Сика хотел, чтобы русское село в кадре выглядело максимально достоверно. Говорят, изначально он собирался снимать деревенские сцены в Сибири, но однажду ему попалась фотография с храмом Рождества Богородицы в селе Городня — в Калининской области (ныне Тверской). Так Марчелло Мастроянни и Софи Лорен оказались под Тверью.

Одна из главных сцен, снятых в Городне, — отступление итальянцев под Сталинградом. Для массовки позвали местных жителей — отбирали мужчин с темными волосами и темными глазами, наиболее похожих на итальянцев. Среди них нашелся даже дублер для Мастроянни, но итальянского актера не испугали ни сугробы, ни необходимость ходить по льду Волги, поэтому во всех сценах он снимался сам. По воспоминаниям тех, кто участвовал в съемках, Марчелло вел себя просто, был "душкой" и быстро нашел общий язык с русскими.

Доброй и приветливой большинству показалась и Софи Лорен — поклонники постоянно шли к ней с подарками, она принимала и благодарила гостей. Позже актриса вспоминала, что увезла с собой три сумки с сувенирами, среди которых были шкатулки из Палеха, дулевский фарфор, хохломские и гжельские изделия, деревянные ложки, платки.

В личном общении Софи Лорен очень приятная, на многих мужчин производила просто сногсшибательное впечатление. Но в то же время она была очень требовательна, если не сказать капризна, - Игорь Атаманенко

Софи Лорен оказалась не такой морозоустойчивой, как Мастроянни. Ветеран КГБ Игорь Атаманенко, работавший на "Подсолнухах" переводчиком, вспоминал, что на два дня съемки встали из-за того, что Лорен дожидалась из Рима особую помаду на китовом жире — с остальными ее губы трескались от холода и она не могла произносить текст.

От Москвы до Полтавы

Проходили съемки и в других регионах СССР. Например, в селе Чернечий Яр Полтавской губернии, которое после местные жители в шутку стали называть "Софилореновкой". Часть сцен отсняли в подмосковной деревне Захарково, сегодня входящей в состав района Южное Тушино. Дом, в котором по сюжету живет обрусевший герой Мастроянни, находился на территории музея-заповедника "Коломенское": в реальности он принадлежал работнику колхоза "Огородный гигант". В роли массовки во всех деревнях вновь выступали местные жители, поэтому сцены, в которых итальянка разыскивает своего мужа, выглядят естественно и, несмотря на драматичный сюжет, немного забавно.

Значительную роль в фильме играет Тропарево — московский район, который в 1969-м активно строился. Производством фильма Италия занималась совместно с СССР, и советской стороне было важно показать, как растет и хорошеет Москва. Новые дома мелькают в кадре, а в одном из них по сюжету выдают квартиру для семьи Антонио. Периодически появляется на экране и храм Архангела Михаила в Тропареве — яркая церковь XVII века, одна из главных достопримечательностей района.

Некоторые сцены с участием Софи Лорен снимали на Красной площади, а Марчелло Мастроянни засветился в ГУМе — по сюжету он покупает там меха для своей любимой женщины. Также в фильме "Подсолнухи" можно увидеть эскалаторную галерею и вестибюль станции "Ленинские горы" (ныне "Воробьевы горы").

Дипломатический скандал

Проблемы с фильмом возникли на этапе выхода в прокат. Премьера должна была состояться 8 марта 1970 года в Москве — показ хотели приурочить к празднику, поскольку фильм рассказывал о судьбах двух женщин. Однако за пару дней до премьеры советские власти потребовали вырезать сцену с кладбищем итальянских солдат — его появление в кадре они считали клеветой на советскую действительность. В 1960-е тема пропавших на Восточном фронте солдат была все еще болезненной на Западе — многие верили, что их родственники могли выжить и остаться в СССР. В то же время в Советском Союзе эту тему предпочитали замалчивать, а на запросы из Италии отвечали, что данными о невернувшихся иностранных солдатах не располагают.

Карло Понти и Витторио Де Сика отказались вырезать сцену с кладбищем.

"Картина уже окончательно сделана на одной пленке и представляет собой единое художественное произведение, а сцена кладбища — одна из основных игровых сцен актрисы Софи Лорен, этот эпизод невозможно удалить", — говорил Понти.

В итоге премьера состоялась 13 марта 1970 года в Риме. Фильм был принят на ура и даже участвовал в конкурсной программе "Оскара", получив номинацию за лучшую оригинальную музыку (композитором выступил Генри Манчини). Подождав год, советские власти все же пошли на уступки и в 1971-м выпустили "Подсолнухи" в прокат. Картина с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни стала одним из самых популярных зарубежных фильмов тех лет.

Дарья Шаталова