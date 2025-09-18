Мэтт Ривз удивит главным злодеем «Бэтмена 2»

Сюжетных подробностей «Бэтмена 2» пока что нет, хотя режиссёр фильма Мэтт Ривз раскрыл одну любопытную деталь, связанную с главным злодеем картины.

© Чемпионат.com

По словам постановщика, антагонистом и врагом Бэтмена станет злодей, который прежде не появлялся в кино, но при этом он существует в комиксах. Фанаты уже предполагают, что им может стать Хаш — один из злейших и заклятых врагов Тёмного рыцаря, которому посвящён в том числе комикс «Бэтмен: Тихо!».

Премьера фильма должна состояться 1 октября 2027 года. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.