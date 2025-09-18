Определена дата премьеры шпионского сериала "Берлинская жара" с Месхи и Песковой

Премьера исторической остросюжетной драмы "Берлинская жара" состоится 25 сентября на платформах Wink и KION. Об этом в рамках фестиваля "Новый сезон" сообщил генеральный продюсер Давид Кочаров.

В 1943 году советское руководство узнает о работе немецких физиков над атомной бомбой. Получить секретную информацию о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману (Гела Месхи), работающему в Берлине под прикрытием. В центре его внимания оказывается физик Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро).

В ходе операции Хартман знакомится с сотрудницей министерства иностранных дел Дори (Анна Пескова), вносящей непредвиденные коррективы в его миссию. Параллельно в Москве под руководством Игоря Курчатова (Даниил Страхов) ускоряются работы по советскому атомному проекту.

Роли в сериале исполнили Алексей Филимонов, Андрей Мерзликин, Мария Миронова, Марина Петренко, Виталий Кищенко, Борис Каморзин и другие.

Режиссер - Иван Сидоров.