В России вышел «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»

12 сентября состоялась мировая премьера фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Продолжение культового аниме добралось до многих стран планеты, а спустя шесть дней ленту начали показывать и в России. До некоторых кинотеатров лента доберётся чуть позже — 20-го числа.

По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Аниме демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019-м и завершившегося в 2024-м. У продолжений пока нет даты релиза.