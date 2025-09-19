Племянник Хоя высказался о выборе Кологривого для роли солиста «Сектора Газа»

Новость о том, что Никита Кологривый исполнит роль фронтмена «Сектора Газа» Юрия Хоя в фильме о панк-группе, вызвало недовольство как поклонников, так и родственников музыканта. Племянник солиста Юрий Япрынцев в беседе с порталом 360.ru заявил, что артист не подходит для этой роли.

«Это не его роль. Ни по росту, ни по телосложению. Даже первые кадры, которые мы видели, — сразу что-то не то. Неправильно подобранный актёр», — подчеркнул Япрынцев.

По его словам, Хой был почти под метр девяносто ростом, а внешние данные Кологривого сильно отличаются. Япрынцев добавил, что современные технологии позволяют добиться максимального сходства с реальными людьми с помощью искусственного интеллекта и, в конце концов, грима, но создатели картины этим не воспользовались.

Племянник признался, что авторы фильма с ним напрямую не связывались, но, возможно, консультировались с дочерью Хоя. При этом он отметил, что окончательные выводы о качестве картины делать рано.

«Мы не видели полностью материал. Поэтому пока рано говорить. Но тот ролик, что выпустили, мне не понравился», — резюмировал он, подчеркнув, что это его субъективное мнение.

Юрий Клинских (настоящее имя Юрия Хоя) работал милиционером и водителем, но в конце 1980-х начал писать песни. В 1987 году он создал группу «Сектор Газа», которая быстро стала культовой благодаря своим провокационным текстам и яркому стилю.

Коллектив выпустил более десятка альбомов и получил огромную популярность в России в 1990-е годы. Хой скончался в 2000 году от сердечной недостаточности в возрасте 35 лет.

