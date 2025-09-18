Продолжение самого популярного проекта онлайн-кинотеатра Premier выйдет в 2026 году

Онлайн-кинотеатры Start и Premier представили тизер-сцену из второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске». Продолжение популярного шоу выйдет в 2026 году, точная дата выхода станет известна позже.

«Подслушано в Рыбинске» рассказывает о журналисте небольшой провинциальной газеты Юре, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь, — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Первый сезон шоу поставил рекорд онлайн-кинотеатра Premier, став самым популярным проектом сервиса по количеству зрителей. Главные роли в сериале сыграли Рузиль Минекаев, Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина и Юлия Хлынина.