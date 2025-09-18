Премьера фильма ужасов «Глазами пса» состоится 16 октября

Компания Shudder представила жуткий трейлер хоррора «Глазами пса». Премьера фильма ужасов, который полностью снят от лица собаки, состоится 16 октября, в том числе и в России.

Лента повествует о псе по кличке Инди, который переезжает на ферму вместе с хозяином. В один момент он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

Главные роли сыграли Ларри Фессенден («Убийцы цветочной луны»), Стюарт Рудин («Молчание ягнят») и сам пёс Инди. Режиссёром «Глазами пса» выступил Бен Леонберг («Медведи открывают огонь»).