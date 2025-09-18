Зрители назвали свои любимые фильмы и сериалы 90-х

К состоявшейся недавно премьере второй главы своей многосерийной криминальной саги "Лихие" онлайн-кинотеатр Okko совместно с медиахолдингом Rambler&Co провел опрос, чтобы выяснить, какие именно фильмы и сериалы популярны среди россиян в 90-х.

© Российская Газета

Как выяснилось, наибольшей популярностью пользовались криминальные драмы - в частности, "Брат" и "Бандитский Петербург" (отметим, что он вышел в эфир в 2000 году). Их назвали 44 % опрошенных. На втором месте - комедии, среди которых отметили "Особенности национальной охоты" и "Маски-шоу" (31 %).

16 процентов респондентов назвали западные боевики, а именно "Терминатор 2" и "Воздушную тюрьму".

У 9 процентов опрошенных в памяти сохранились детские и подростковые передачи, а также мультфильмы - "Джунгли зовут", "Утиные истории" и так далее.

Что касается музыки, здесь доминируют поп вроде "Ласкового мая" (35 %), зарубежные хиты (34 %), русский рок с "Кино" и Nautilus Pompilius во главе (30 %). Рэп и хип-хоп вспомнили лишь 1 %.