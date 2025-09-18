Вышел трейлер взрослого мультсериала «Принц Галактики»

«Кинопоиск» опубликовал дебютный трейлер взрослого мультсериала «Принц Галактики», который создал в том числе Алексей Лебедев, создатель «Пети и Волка» и один из авторов «Смешариков» и «Атомного леса».

© Чемпионат.com

Сюжет сериала повествует о семье Пардоновых, у которых по жизни ничего не складывается. Неожиданно им в наследство достаётся целая планета под названием Гэпос, но и тут не повезло — на планете поднимается бунт. На помощь приходят робот Кики и киборг-дельфин Дели — вместе с ними Пардоновы должны выжить и вернуть свой новый мир.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/92f4d1d3cad36aed4c245ce01e00af26"/>

Первые две серии мультсериала покажут на фестивале «Новый сезон», а затем шоу выйдет на «Кинопоиске».