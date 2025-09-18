Вышел криминальный сериал «Черный кролик»

18 сентября состоялась премьера сериала «Чёрный кролик». Все восемь эпизодов уже доступны на стриминговом сервисе Netflix с русской озвучкой.

Главный герой шоу — простой житель Нью-Йорка по имени Винс, который задолжал большую сумму денег. По сюжету, он обращается к своему брату Джейку, который владеет рестораном «Чёрный кролик». Вместе они должны разобраться с долгами и не стать жертвами преступников.

Главные роли в шоу исполнили Джуд Лоу («Молодой Папа»), Джейсон Бейтман («Хэнкок») и Одесса Янг («Лестница»). Шоураннером «Чёрного кролика» выступил Зак Бэйлин — автор сценария к гоночному фильму «Гран туризмо».