Опубликован трейлер сериала «Последний рубеж»

Компания Apple представила трейлер сериала The Last Frontier («Последний рубеж»). Шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV+ 10 октября. Всего в первый сезон войдёт 10 серий.

Главным героем сериала выступает Фрэнк Ремник — маршал США, работающий в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку.

В шоу сыграли Джейсон Кларк («Дьявол всегда здесь»), Хейли Беннетт («Великий уравнитель») и Симона Кэссел («Фрост против Никсона»). Шоураннером «Последнего рубежа» выступил Джон Бокенкамп — один из авторов знаменитого сериала «Чёрный список».