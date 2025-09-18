Фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом стал не просто спортивной драмой, а визуальным и техническим прорывом. Съемочная группа отказалась от компьютерной графики, а сам актер управлял болидом на реальных гоночных трассах.

Брэд Питт сам управлял болидом на скорости 250 км/ч. Актер сел за руль гоночной машины, разработанной на базе болида Формулы-2, и проходил трассы без дублеров. Все сцены были сняты без CGI, в реальном времени и на высокой скорости.

Фильм снимали прямо во время этапов чемпионата мира. Камеры размещались в закрытом парке, на пит-лейне и даже внутри машин. В кадр попали живые гонки от Сильверстоуна до Монцы.

Подробнее о том, как снимали фильм, рассказал в своем видео блогер @proenergy.media.