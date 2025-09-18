«Сорвиголову» продлили на третий сезон еще до выхода второго

Disney объявил о продлении «Сорвиголовы: Рождённый заново» на третий сезон — его съёмки начнут примерно в одно время с выходом второго сезона в 2026 году. Премьера, учитывая график съёмок, ожидается уже в 2027-м году, таким образом шоу будет выходить ежегодно.

Ранее ходило много слухов и предположений, что второй сезон станет заключительным для сериала: актёры частенько говорили противоречиво о дальнейшей судьбе шоу. Однако в итоге Disney решил пойти дальше — Сорвиголову в компании считают важным героем для киновселенной Marvel.