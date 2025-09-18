В России покажут фильм-расследование об армии НАТО

20 сентября в 17:00 на телеканале РЕН ТВ выйдет новое документальное расследование "Армия НАТО: Провал за провалом".

© РЕН ТВ

В ленте будет изучена следующая тема: почему североатлантический военный блок оказался не готов противостоять современным угрозам?

В частности, будет затронут вопрос провальной работы польской системы ПРО, расскажут, из-за чего перехваленные HIMARS перестали долетать до цели, а европейские гаубицы стали отказывать в критический момент. А также куда делись распиаренные турецкие "Байрактары", почему украинцы отказались от "Стингеров" и что не так с дальнобойной ракетой "Фламинго". И - насколько реально для Европы поддерживать бесперебойные поставки оружия Украине.

Авторы фильма продемонстрируют, что западная техника не оправдала надежд ВСУ: Американский танк Abrams оказался легкой добычей для российских военных, как и БМП "Брэдли". ВСУшники жалуются на броню французских колесных танков, а Зеленский недоволен американскими ракетными комплексами.

Более того - наши бойцы признаются, что им приходится доводить до ума трофейную технику, даже если она достается им в исправном состоянии.

Создатели проекта вместе с экс-капитаном танковой дивизии США Станиславом Крапивником, знающим оружие НАТО изнутри, побывали на выставке трофейной техники в парке "Патриот" и выяснили, где у западной техники слабые места.