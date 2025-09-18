Опубликован трейлер сериала «Царь ночи»

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер сериала «Царь ночи». Премьера шоу состоится в ноябре 2025 года. Всего в сезон войдёт восемь серий.

Сюжет проекта повествует об историческом периоде России начала XX века. Именно тогда ослабилась власть императора Николая II и начался политический кризис. Главными героями выступят брат и сестра, которые потеряли друг друга после смерти отца. Им предстоит справится с политическими интригами, чтобы вновь встретить друг друга.

Главные роли сыграли Елизавета Боярская («Адмиралъ»), Владимир Вдовиченков («Бригада») и Максим Митяшин («Батальонъ»). Режиссёром выступил Дмитрий Месхиев — автор фильмов «Женская собственность» и «Механическая сюита».