«Каннская» драма «Сират» получила русскоязычные трейлер и постер

Компания "Иноекино" представила локализованные трейлер и постер драмы Оливера Лаше "Сират" (18+), получившей приз жюри Каннского кинофестиваля и претендующей на премию "Оскар" от Испании в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

© Российская Газета

По сюжету Луис (Серхи Лопес) вместе с сыном Эстебаном (Бруно Нуньес Архона) отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на рейв-вечеринке в пустыне. Окруженные выжженными землями и первобытным ландшафтом пустыни, мужчина и мальчик передвигаются с места на место, постепенно понимая, что апокалипсис становится все ближе.

Сценарий ленты был вдохновлен суфийской метафорой "сирата" - моста, соединяющего рай и ад, отделяющий жизнь от смерти и иллюзию от прозрения. Есть у этого слова и другое значение - это путь, имеющий физическое и духовное измерение.

В картине задействованы Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон, Ричард Беллами, Тонин Жанвье и другие.

Российская премьера назначена на 30 октября.