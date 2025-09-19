В исторической драме «Полураспад» с Михалковой и Янковским будет восемь серий

Онлайн-кинотеатр Okko поделился тизер-трейлером, постером и подборкой кадров из сериала "Полураспад", главные роли в котором исполнили Анна Михалкова и Филипп Янковский.

© Российская Газета

Историческая драма, основанная на реальных событиях, впервые расскажет о Тоцких ядерных учениях и охватит две эпохи.

В 1989 году, в самый разгар Перестройки, Надежда Келлер (Михалкова) работает в оренбургской газете и в одиночку воспитывает сына. Женщина очень хочет быть серьезным журналистом, однако коллеги доверяют ей лишь статьи о домоводстве и терпят ее лишь из уважения к фамилии ее отца, давно ушедшего из семьи.

Вскоре женщине сообщают о смерти родителя. Она видит на кладбищенских памятниках множество молодых людей, местные рассказывают ей, что причиной их смерти стали учения со взрывом мощной бомбы, проводившиеся в окрестностях села Тоцкого в 1954 году. В дневниках отца Надежда находит пугающие цифры и факты о тех событиях. Это наводит ее на мысль провести расследование, и главный редактор газеты (Янковский) дает свое согласие.

Женщина начинает получать письма от очевидцев тех событий - за помощью к ней обращаются тысячи людей, переболевших раком и потерявших близких.

"В нашем фильме будут эффектные сцены испытаний, но главное, что это история о людях и ценности человеческой жизни", - говорит режиссер Максим Свешников.

Роли исполнили: Петар Зекавица, Марина Васильева, Мила Ершова, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иоанн Кочкин, Евгений Стычкин, Ксения Трейстер, Юлия Пилипович, Сергей Шакуров и другие.

Зрителей ждут восемь серий по 50 минут.

Как сообщил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, также будет выпущен документальный сериал "Солдаты полураспада", в котором будет показана реальная хроника и объяснена вся значимость испытаний для Советского Союза.

Дата премьеры будет объявлена позже.