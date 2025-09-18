Аниме «Дандадан» продлили

Авторы знаменитого аниме «Дандадан» заявили о продлении сериала на третий сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна.

Главная героиня – Момо Аясэ, которая учится в старшей школе. Она верит в призраков, но не в инопланетян, в отличие от своего знакомого из параллельного класса Кэну Такакуре. Чтобы разобраться в истине, они заключают пари и решают по отдельности посетить места, связанные с оккультизмом и со сверхъестественным.

Первый сезон «Дандадана» вышел осенью 2024 года и стал одним из самых популярных анимационных сериалов последних лет. На Rotten Tomatoes он имеет 100% свежести от критиков и 94% от зрителей. Продолжение также порекомендовали к просмотру 100% обозревателей. Премьера финальной, 12-й серии второго сезона состоялась 18 сентября.