MrBeast озвучит героя в мультфильме

Студия Paramount объявила, что в актёрском составе мультфильма «Angry Birds в кино 3» произошло пополнение. В озвучке картины примет участие самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон. Кого именно он сыграет пока неизвестно.

Компания также заявила, что анимационная лента выйдет раньше — 23 декабря 2026 года. Изначально премьера картины должна была состоятся 29 января 2027 года, но Paramount решила выпустить мультфильм во время рождественских каникул, чтобы сеансы посетило больше школьников.

Постановщиком триквела выступит Джон Райс — сорежиссёр второй части и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма. К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис («Тед Лассо») и Джош Гэд («Маршалл»). В озвучке новых персонажей примут участие Эмма Майерс («Уэнсдей»), Кеке Палмер («Испытание Акилы») и Тим Робинсон («Обратная сторона Земли»).