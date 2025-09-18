Фильм «Школьный автобус» обзавелся новым трейлером

Компания Apple представила большой трейлер фильма «Школьный автобус». Премьера триллера состоится 3 октября на стриминговом сервисе Apple TV+.

Лента основана на книги Лиззи Джонсон. Сюжет картины повествует о водителе автобуса и учительнице, которые вместе с учениками оказались в эпицентре лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году.

Главные роли сыграли Мэттью Макконахи («Настоящий детектив»), Америка Феррера («Хорошая жена») и Юл Васкес («Гангстер»). Режиссёром фильма выступил Пол Гринграсс — автор фильмов «Превосходство Борна» и «Капитан Филлипс».