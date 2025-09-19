Какие новые российские сериалы можно посмотреть в сентябре

Количество снимающихся сериалов зашкаливает. Уже нереально посмотреть все, и выбор становится все труднее. «Вечерняя Москва» поможет вам сориентироваться в океане сериальной продукции.

© Вечерняя Москва

Как показывают последние исследования, без мелодрам телезрители не могут. Радует, что они стали более качественными: среди них практически нет уже полного и пошлейшего наивняка с картонными героями. И все чаще сериалы такого плана начали выходить за рамки чистой мелодрамы.

Даниловский тупик

И вот на 20 сентября (21:00) в эфире телеканала «Россия» назначена премьера остросюжетной мелодрамы «Даниловский тупик». Главные роли в картине исполняют Глафира Тарханова и Иван Батарев. Режиссер — Владимир Нахабцев.

...Некоронованная звезда сериалов Глафира Тарханова играет в «Даниловском тупике» художницу Елену Данилову — талантливую и счастливую женщину. У нее есть все: уютный большой дом, муж-красавец Сергей (Иван Батарев), любящий и внимательный, сын Егорка (Дмитрий Калихов). Одно плохо: недавно получивший высокое назначение Сергей все дольше задерживается на работе, а потом оказывается, что держат его там не столько обязанности, сколько красотка-секретарша Настя (Мария Столярова). В один момент он решает начать все с чистого листа, уходит к Насте, а у бывшей жены по суду забирает сына. Помощь приходит, откуда не ждали: Настя-разлучница предлагает Елене вернуть сына и даже обещает выступить в суде на ее стороне. Дамы обо всем договариваются, ребенка удается вернуть, но вскоре Настя бесследно исчезает…

Для Глафиры Тархановой это уже не первый совместный проект с режиссером Владимиром Нахабцевым. Кстати, сестру героини в сериале играет реальная сестра Тархановой — актриса Илария Лопатина. После съемок также выяснилось, что две киносоперницы, Тарханова и Столярова, очень сдружились. Актрисы говорят, что их привлекли тонко выписанные образы героинь.

Сейчас у женщин появилось больше возможностей, они могут позволить себе рассчитывать на собственные силы. Эта тема активно обсуждается и в психологии: безусловно, семья, дети, брак — это важно, но держится все непосредственно на женщине, на ее собственной уверенности в себе. Если это происходит на другой какой-то базе, на зависимости от мужа, то рано или поздно может очень сильно подвести. И тогда женщине приходится самой вставать на ноги и почувствовать собственную силу, чтобы выжить и поднять детей, — рассуждала Глафира Тарханова, представляя проект.

А Мария Столярова отметила, что ее заинтересовал существующий в роли «перевертыш»:

Я всегда говорю: не бывает злых героинь, бывают высокомотивированные девушки. И мне кажется, что Настя — высокомотивированная, сложная, запутанная, с очень непростым человеческим анамнезом, с психологическими травмами. Несмотря на явную отрицательность, у нее есть какая-то человеческая мотивация, надеюсь, что зритель почувствует это и будет сопереживать ей.

Бой с тенью

А на Первом канале — знаковая премьера: начался показ многосерийного фильма «Бой с тенью».

Поклонники сериалов наверняка уже оценили энергичность и драйв мощного сериала с Даниилом Страховым, Евгением Харитоновым, Андреем Чернышовым, Александром Устюговым, Павлом Трубинером, Любовью Толкалиной. Режиссер-постановщик Алексей Мурадов и режиссер Екатерина Побединская сняли картину, сценарий которой Андрей Житков писал по известному роману Эдуарда Хруцкого. Исторический детектив возвращает нас в 1980-е. Резонансное преступление — кража с убийством — на первый взгляд, не имеет никакого отношения к ограблению банка, но въедливый журналист Ельцов (Даниил Страхов) уверен: связь между ними есть, и нити преступного заговора ведут на самый верх... Вскроется все: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела. Описываемые в проекте события перекликаются с реальными громкими расследованиями того времени.

Это счастье для продюсера — работать с материалом, основанным на хорошем литературном произведении. Романы Эдуарда Хруцкого — просто находка, особенно если стоит задача снять динамичный, исторический экшен-сериал, — сказала генеральный продюсер проекта Ольга Погодина.

А Андрей Чернышов, исполнитель роли Ельцова-старшего, заметил:

Это достоверный, точный сериал о 1980-х годах в СССР. Это не «пугалка» и не чернуха о том времени. Наш проект — рассказ современным языком о хороших, добрых, настоящих людях, которые искренне борются со злом в своем обществе, хотят его очистить.

Планетяне

22 сентября в 20:00 на ТНТ выйдет комедийный сериал «Планетяне». Это история для тех, кто любит ненавязчивый легкий юмор и предпочитает сбрасывать напряжение с помощью такого зрительного релакса.

История двух пришельцев, которые впервые сталкиваются с горестями и радостями человеческой жизни, была сначала высоко оценена профессионалами: проект одержал победу в номинации «Лучший актерский ансамбль» на фестивале «Пилот».

...Два инопланетянина прибыли на Землю не просто так. Они должны найти пропавшего сына императора Галактики. Чтобы не вызывать подозрений, они принимают облик супругов — Антона (Максим Лагашкин) и Марины (Екатерина Стулова) — и стараются жить как обычные люди: общаться с соседями, ходить на работу, участвовать в бытовых делах. При этом Марина уверена, что данную планету уже не спасти, зато Антону все так нравится на Земле, что улетать домой он не хочет.

В проекте также сыграли Ян Цапник, Александр Волохов, Тарас Кузьмин, Елизавета Гончаренко, Алексей Розин, Марина Доможирова, Юлия Франц, Татьяна Орлова, Светлана Листова, Артем Симакин и другие актеры.

Конечно же, наш сериал — про любовь. Про то непреодолимое чувство, с которым невозможно бороться или отвергнуть его, — говорит режиссер Урал Сафин. — И это сериал про нас всех. Инопланетянин здесь — поле для проекции, tabula rasa для фантазий, которые могут многое сказать про нас самих.

КСТАТИ

Когда этот номер еженедельника готовился к печати, состоялся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». На нем были представлены 18 фильмов и сериалов — это исторические проекты, комедии, драмы, детективы, фантастика, инклюзивная драма и анимация. Среди самых ожидаемых проектов года можно назвать второй сезон «Кибердеревни» Сергея Васильева, «Полураспад» Максима Свешникова, «Встать на ноги» Павла Тимофеева, финал «Вампиров средней полосы» Алексея Акимова и «Отпечатки» Сергея Филатова.