У «Сказки о царе Салтане» с Павлом Прилучным появился трейлер

Фильм "Сказка о царе Салтане" режиссера Сарика Андреасяна по пушкинской классике обзавелся трейлером и постером.

В обойме - любимые актеры Сарика: его супруга Лиза Моряк в роли царицы, Павел Прилучный - царь, а также Владимир Сычев, Федор Лавров и другие.

По словам Прилучного, он пытался показать своего персонажа "не как картонную фигуру, а как живого героя, у которого есть сердце и внутренние противоречия".

Премьера фильма - 12 февраля.