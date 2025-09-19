«Тигр»: в Германии сняли фильм про войну и нацистов

Долгое время в Германии не рисковали снимать фильмы о войне, тем более о Второй мировой, развязанной фашистами. Однако недавно все изменилось. Режиссер Деннис Ганзель снял фильм "Тигр", накануне он вышел в прокат в ФРГ.

© Кадр из фильма "Тигр"

С одной стороны, фильм рассказывает о преступлениях нацистов. С другой - надо видеть, как они представлены. В самом начале фильма немецкие танкисты защищают мост, который атакуют советские войска. Кто герой тут, а кто злодей? Обычно зритель на стороне обороняющегося. Вот только надо помнить, что действие фильма приходится на 1943 год. Боевые действия велись на территории СССР. Возникает вопрос, как может быть агрессор героем?

Отдельно стоит вспомнить эпизод, как лейтенант Геркес и экипаж его танка добывают бензин украинском селе. В это время отряд СС запирает женщин и детей в церкви и поджигает ее в отместку за нападение партизан. И такие положительные в глазах немецкого зрителя герои просто смотрят на это. И ничего не делают.

Кстати, персонажи фильма, выполняющие секретную миссию далеко от линии фронта, находятся под воздействием метамфетамина вермахта. Тоже немаловажный факт.

Картина также должна была стать одой танку Tiger. Он выполняет просто невозможные трюки. Как обратили внимание сами немцы, этот танк не смог бы сделать 90 процентов показанного в фильме.