Вышел фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ» по культовому аниме

19 сентября состоялась премьера полнометражного аниме «Человек-бензопила: История Рэдзэ». Продолжение культового аниме уже вышло в Японии, а до остальных стран лента доберётся 24-го числа.

Видео доступно в VK-группе «Шикимори». Права на видео принадлежат MAPPA.

Аниме-фильм выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. События проекта рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца. У второго сезона пока нет даже примерной даты релиза.