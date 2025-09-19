Завершились съемки сериала «Мой папа – мэр» с Романом Маякиным

Завершились съемки лирической комедии "Мой папа - мэр" режиссера Олега Кириченко.

Сериал "Мой папа - мэр" - это яркая и остроумная комедия, рассказывающая о судьбе амбициозного политика Сергея Горобца, которого сыграл Роман Маякин, и дерзкой воспитанницы детского дома Вари в исполнении Арины Савостьяновой.

Сергей Горобец мечтает стать мэром провинциального Благоярска. Однако скандал разрушает его политическую карьеру: Сергея снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. Кроме того, Горобец сбивает 9-летнюю Варю из детдома, которая, уцелев, начинает его шантажировать.

Мужчина, не желая попасть за решетку, соглашается выдавать себя за спасителя Вари и взять ее под опеку. Также девочка требует помочь найти ее бабушку, а взамен на публике играет роль идеальной дочери.

Вскоре их тандем, основанный на манипуляциях и взаимных сделках, неожиданно начинает работать.

Также в ролях: Дарья Урсуляк, Ольга Лапшина, Максим Белбородов, Сергей Городничий, Антон Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Погосян, Сергей Степин, Елена Яковлева и другие.

Съемки прошли в Москве и Нижнем Новгороде. Премьера сериала "Мой папа - мэр" ожидается весной 2026 года.