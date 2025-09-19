В России стартовал второй сезон сериала «Миротворец» с Джоном Синой

21 августа в онлайн-кинотеатре HBO стартовал второй сезон сериала «Миротворец». Спустя некоторое время шоу добралось и до России — проект официально показывают в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с русским дубляжом.

Сериал «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В продолжении Крис Смит отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — финал состоится 9 октября. В России серии выйдут с небольшим опозданием из-за работы над переводом и озвучкой.