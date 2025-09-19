Авторы хоррора «Искатели могил» перезапустят серию

Издание Variety сообщило, что началось производство перезапуска хоррор-серии «Искатели могил». Дата выхода перезапуска фильма ужасов пока неизвестно. Съёмки картины стартуют в 2026 году.

По данным издания, главную роль сыграет звезда хорроров «Джиперс Криперс» и «Бивень» Джастин Лонг. Он же выступит продюсером ленты. За производство картины будут отвечать Колин Минихан и Стюарт Ортиз — авторы оригинального фильма.

«Искатели могил» рассказывают об авторах шоу, которые отправились в заброшенную психиатрическую больницу, чтобы снять сюжет о паранормальных явлениях. С наступлением ночи они понимают, что двери в учреждение заперты, а по коридорам блуждают призраки. Первая часть вышла в 2010 году и при бюджете в $ 120 тыс собрала более $ 3 млн. Премьера сиквела состоялась в 2012 году, но она собрала в два раза меньше оригинала.