Когда выйдет в кино юбилейный выпуск мультфильма «Три кота»

К 10-летию анимационного проекта "Три кота" в кино выйдет юбилейный спецвыпуск "Три Кота. Путешествие во времени", а также несколько новых серий, которые впервые покажут на больших экранах.

Спецсерия расскажет об особенном дне для семьи котов - годовщине знакомства мамы и папы. Неожиданно привычный праздник оборачивается настоящим приключением. В научном центре бабушки Изольды котята случайно активируют старый диван, который оказывается машиной времени. Так для семьи начинается захватывающее путешествие сквозь эпохи.

Герои посетят от Каменного века и Античности до Средневековья и эпохи промышленной революции. Котята увидят мамонтов, древних котов, рыцарей и изобретателей, а в конце станут свидетелями судьбоносной встречи мамы и папы на блошином рынке десять лет назад.

Премьера юбилейной серии "Три Кота. Путешествие во времени" состоится 11 декабря во всех кинотеатрах страны.