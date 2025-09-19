Опубликована первая тизер-сцена из финального сезона «Вампиров средней полосы»

На фестивале "Новый сезон" в Сочи сегодня проходит премьера первой серии долгожданного продолжения популярной фэнтези-комедии с элементами драмы "Вампиры средней полосы".

По такому случаю онлайн-кинотеатр START публикует полутораминутную тизер-сцену из новой серии.

Роли в проекте исполнили: Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев (он заменил ушедшего в армию Глеба Калюжного в роли Женька), Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Виталия Корниенко, Никита Тарасов, Алексей Розин и другие.

Напомним, третий сезон планируется как последний для "Вампиров". Будет 10 серий по 48 минут. Даты онлайн-премьеры пока нет.