Что известно о втором сезоне аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

В начале 2026 года выйдет второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Это красивая приключенческая история о нестареющей эльфийке Фрирен, которая внезапно осознает, как быстротечна жизнь ее смертных товарищей. Первый сезон сериала вышел в 2023 году — и почти сразу возглавил топ лучших проектов на фанатском сайте MyAnimeList. «Провожающая в последний путь Фрирен» остается самым высокооцененным аниме-сериалом в истории портала уже почти два года. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет продолжение фэнтезийного хита и каким будет его сюжет.

Главное об аниме

Страна: Япония

Оригинальное название: Sousou no Frieren (Frieren: Beyond Journey's End)

Жанр: фэнтези, приключения, комедия, драма, сёнен

Студия: Madhouse

Режиссеры: Кэйитиро Саито, Даики Харасина, Томоя Китагава и другие

Сколько серий: 28

Длительность одной серии: 26 минут

Когда вышел первый сезон: 2023 год

Когда выйдет второй сезон: 2026 год

На каких площадках смотреть: стриминговый сервис Crunchyroll Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.9

В основу аниме-сериала «Провожающая в последний путь Фрирен» легла одоименная манга Канэхито Ямады и Цукасы Абэ. Уже больше пяти лет эта приключенческая фэнтези-история выходит в японском журнале Weekly Shonen Sunday. Это манга-онгоинг — новые главы продолжают выходить, а глобальный сюжет еще не получил логического завершения. К середине 2025-го «Провожающая в последний путь Фрирен» насчитывает 137 глав (14 томов), а общий тираж манги превышает 24 миллиона копий.

Дата выхода

О продолжении аниме-сериала «Провожающая в последний путь Фрирен» заговорили в сентябре 2024-го — через год после выхода первой серии первого сезона. В марте 2025 года создатели рассказали, что премьера второй части шоу состоится уже в следующем году.

Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» начнут показывать в январе 2026 года. Точная дата выхода новых серий пока неизвестна

Неизвестно и то, сколько серий будет в продолжении сериала. Напомним, что первый сезон «Провожающей» стоял из 28 эпизодов длительностью примерно 25 минут.

За трансляцию аниме отвечали японский телеканал NTV и стриминговый сервис Crunchyroll — скорее всего, его продолжение выйдет там же. Обратите внимание, что Crunchyroll официально недоступен в России. При этом в сети можно найти все серии первого сезона — как с русскими субтитрами, так и в русской озвучке.

Трейлер

Тизер к сериалу опубликовали одновременно с анонсом второго сезона — 28 сентября 2025 года. Полноценный трейлер появился на YouTube-канале Crunchyroll 5 июля 2025-го. За два месяца с момента публикации ролик посмотрели два миллиона раз.

Сюжет и персонажи

Главная героиня — эльфийка-волшебница по имени Фрирен, обладающая даром долголетия и вечной молодости. Она возвращается домой из десятилетнего похода, в который отправилась вместе со своими товарищами — гномом Айзеном, священником Хайтером и лидером отряда Химмелем. Команде удалось одержать победу над Королем демонов, и теперь их пути расходятся.

Фрирен отправляется в сольное путешествие по миру, обещая друзьям обязательно встретиться через несколько лет. Только вот за пятьдесят лет, которые она в итоге проводит в странствиях, другие члены отряда успевают состариться

Вскоре после долгожданной встречи Химмель погибает. Только тогда Фрирен понимает, как скоротечна жизнь ее боевых товарищей и как мало она знает о человеческом мире.

Чтобы стать ближе к людям, эльфийка вновь отправляется в поход на Север (именно там находится замок поверженного Короля демонов). На этот раз ее напарниками становятся двое молодых людей — волшебница Ферн и рыцарь Штарк.

Новые приключения Фрирен, Ферн и Штарка пересекаются с воспоминаниями эльфийки о предыдущем походе к замку Короля демонов

В конце первого сезона Ферн (в отличие от взбалмошной Фрирен) проходит сложный экзамен на титул мага. Девушке предлагают остаться в Магической ассоциации, но та решает продолжить поход на Север вместе со своими друзьями.

Сюжет второго сезона

Первый сезон «Провожающей в последний путь Фрирен» повторял события первых шести томов одноименной манги. Продолжение аниме сконцентрируется на следующих частях манги — неизвестно, сколько томов экранизируют во втором сезоне.

В следующих томах «Провожающей в последний путь Фрирен» герои продолжают путешествие к замку Короля демонов. По пути они встречаются с молодыми волшебниками Методе и Ганау и сражаются с демонами — в том числе, с коварным Махта из Золотых земель.

Производство и создатели

Первый сезон «Провожающей в последний путь Фрирен» стартовал 29 сентября 2023 года — в этот день зрители увидели сразу четыре эпизода. Шоу потребовалось всего два месяца (и одиннадцать серий), чтобы возглавить топ MyAnimeList — международного портала для фанатов аниме, где пользователи ставят оценки любимым тайтлам.

9.29 балла составляет оценка «Провожающей в последний путь Фрирен» на MyAnimeList в сентябре 2025-го

Второе место в списке лучших аниме занимает «Стальной алхимик» (9,1 балла), а третье — «Врата Штейна» (9,07 балла).

Всего в первом сезоне «Провожающей» было 28 серий — финальный эпизод показали 22 марта 2024 года. Сериал официально продлили на второй сезон через полгода. Работу нам аниме продолжила японская студия Madhouse, создавшая хитовую «Тетрадь смерти», первый сезон «Ванпачмена» и аниме-ремейк «Сверхъестественного».

За производство нового сезона отвечает команда, создавшая первую часть шоу. «Мы получим не только второй сезон, но и возвращение буквально всей команды. Ура!» — гласит один из самых залайканных комментариев под первым трейлером продолжения.

Режиссером второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен» стал Томоя Китагава — он работал над некоторыми сериями первого сезона и аниме-сериалом «Семья шпиона»

Помощниками Китагавы вновь стали Даики Харасина («Человек-бензопила») и Кэйитиро Саито («Одинокий рокер!»). За саундтрек второго сезона отвечает Эван Колл («Мой счастливый брак»), а за фоновые иллюстрации — Сэйко Ёсиока («Темный дворецкий»).

Во втором сезоне к команде присоединилось три художника, отвечающие за внешний вид персонажей: Кейсукэ Кодзима («Стометровка»), Такасэмару («Вайолет Эвергарден») и Юри Фудзинаки («Провожающая в последний путь Фрирен») — работу дизайнеров презентовали публике 10 сентября 2025 года.