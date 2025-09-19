Что известно о втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве»

Уже этой осенью выйдет второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» — продолжение отечественного ремейка популярного турецкого хита «Постучись в мою дверь». «Лента.ру» рассказывает, что известно о новых эпизодах российского сериала: когда запланирована премьера, сколько будет серий, о чем расскажет сюжет, как проходили съемки, а также кто сыграл главные и второстепенные роли.

© кадр из сериала «Постучись в мою дверь 2»

Главное о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

Во втором сезоне сериала также будет 60 эпизодов продолжительностью ~ 50 минут каждый

Дата выхода 2-го сезона

О том, что сериал получит продолжение, Москве» «просто не оставила другого выбора».

О том, что второй сезон сериала выйдет осенью 2025 года, было известно давно, но создатели не называли точную дату. Она появилась лишь в августе 2025-го: продолжение мелодрамы стартует в октябре.

Второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» начнет выходить 20 октября 2025 года

Трейлер

Первый тизер продолжения российского сериала вышел в июне 2025-го.

Сюжет

Создатели оригинальной истории «Постучись в мою дверь» обязали российских коллег строго следовать ключевым сюжетным аркам, определяющим судьбы главных героев: хотя некоторые сцены могут быть опущены, смысловое наполнение и основная канва истории останутся неизменными.

1-й сезон

Студентка Саша Гордеева мечтала стать ландшафтным дизайнером, но ее отчислили с последнего курса после того, как ее именную стипендию аннулировали без объяснения причины.

Девушка решает отомстить обидчикам и устраивается в компанию «Стиллард», которая лишила ее стипендии. Там она знакомится с молодым архитектором Сергеем Градским, владельцем фирмы.

Их встреча неожиданно приводит к странному соглашению: Саша получит возможность доучиться и устроиться в компанию, если согласится в течение двух месяцев изображать с Сергеем счастливую пару, чтобы вернуть его бывшую возлюбленную Алину. Однако деловые отношения быстро перерастают в настоящие чувства, что влечет за собой серьезные последствия.

Чем закончился первый сезон «Постучись в мою дверь в Москве»

В финале сезона Алина, движимая ревностью, рассказывает, что трагедия из прошлого, которая унесла жизни родителей Саши, произошла по вине компании Градских. Мать Сергея, Жанна, просит прощения у девушки, объясняя, что молчала ради благополучия своей семьи. Саша находит в себе силы простить ее, но не может гарантировать, что останется с Сергеем.

Тем временем информация о несчастном случае и контракте, который заключили Саша и Сергей, попадает в руки журналистов. Так что репутация главного героя и его компании находится под угрозой. Алина обещает Саше спасти Сергея и фирму при условии, что девушка окончательно бросит Градского.

2-й сезон

Действие второго сезона разворачивается через месяц после финальной серии первого. Саша возвращается в компанию «Стиллард», пытаясь работать с Градским, несмотря на боль от его предательства. Сергей же пытается завоевать ее доверие заново и доказать, что изменился и стал другим человеком.

Но главным испытанием для пары становится бабушка Саши, которая полна решимости навсегда разлучить пару.

Производство

За производство отвечает кинокомпания «Медиаслово» вместе с «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатрами Okko и Premier.

Замена исполнителя главной роли

Съемки второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Никита Волков, исполнивший главную мужскую роль в первом сезоне, не вернется на съемочную площадку.

В сети писали, что кадровые перестановки связаны со ссорой, которая произошла между женой Волкова Еленой Еременко и исполнительницей главной роли Лианой Грибой. По данным СМИ, Никита Волков решил отказаться от роли после того, как женщины устроили драку на почве ревности.

По словам Елены Еременко, конфликт произошел в декабре 2023 года на вечеринке в честь окончания съемок: Гриба эмоционально заявила ей, что Волков влюблен в нее. Еременко попыталась успокоить коллегу мужа, однако та вылила ей в лицо вино, а затем избила. Супруга Волкова отметила, что получила сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы, синяки и ссадины. А еще она заявила, что врачи посоветовали ей сделать прививку от столбняка, так как обнаружили на коже след от укуса.

Агент Лианы Грибы Виктория опровергла эти заявления: она отметила, что в день вечеринки Лиана и ее жених Артем Губин объявили о подаче заявления в ЗАГС. «Других значимых событий в этот день не произошло», — уточнила она, добавив, что у главных героев сериала были исключительно профессиональные отношения.

При этом создатели опровергли эти предположения. По официальной версии, Никита Волков был вынужден отказаться от работы над продолжением сериала из-за плотного рабочего графика. Создатели пытались найти с ним компромисс, но не смогли, поэтому решили продолжить работу над проектом с другим актером — его имя тогда держали в секрете.

Другие изменения в касте

Перемены затронули и режиссерскую команду: место Всеволода Аравина, стоявшего у истоков проекта, Павел Смирнов. Новый режиссер, в чьем портфолио значатся «Свои» и «Условный мент», пообещал, что второй сезон будет более динамичным и наполненным узнаваемыми для российского зрителя жизненными ситуациями.

Кроме того, пришла новая актриса на роль тети главной героини Нины: вместо Анны Невской во втором сезоне ее сыграла Алика Смехова.

Съемки второго сезона «Постучись в мою дверь в Москве» завершились в начале июля 2025 года

Актеры и роли

Во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» снимались:

Кирилл Дыцевич («Большая игра», «На краю», «Ради любви я все смогу») — Сергей Градский;

Лиана Гриба («Хрустальный», «Отель «Феникс»», «Очень плохая невеста») — Саша Гордеева;

Влад Соколовский («Кровавая барыня», «Вызов», «Моя большая тайна») — Олег;

Екатерина Волкова («Начальник разведки», «До свидания, мальчики», «Скорая помощь 7») — Жанна Градская;

Игорь Жижикин («Последнее испытание», «Сергий против нечисти: Шабаш», «Мажор. Фильм») — Андрей Градский;

Алика Смехова («Домовенок Кузя», «Женщина дня», «Тонкая штучка») — Нина.

Также в сериале Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки и Эльдар Трамов.

