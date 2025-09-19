Критики оценили фильм «Школьный автобус»

3 октября состоится премьера фильма «Школьный автобус» — триллер, основанный на реальной истории пожаров в Калифорнии с Мэттью Макконахи в главной роли. Критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% свежести.

Картину хвалят за потрясающие спецэффекты и достоверность происходящего — у режиссёра Пола Гринграсса получилось создать напряжение, из-за чего зрители чувствую масштаб катастрофы. Лента также понравилась критиками за свой посыл: победа человеческой воли над происходящими ужасами. Ругают картину лишь за банальный сюжет и слабых персонажей, которым уделяется слишком мало внимания.

Что пишут критики о фильме «Школьный автобус»:

Режиссёр Пол Гринграсс добавляет в основанный на реальных событиях триллер тревожную достоверность, что делает фильм необычайно захватывающим. Он помещает зрителей в центр лесного пожара 2018 года — самого смертоносного и разрушительного в истории Калифорнии.

Фильм выделяется благодаря своему главному посылу: способности человека действовать достойно посреди ужаса.

Благодаря британскому мастеру боевиков за кадром, фильм отличается бесстрастной атмосферой, избегающей всякого размахивания флагами, которое может испортить жанр. Флаги здесь в основном горят.

Сцены пожара ужасают и, возможно, оставят неизгладимый след в вашем мозгу, как бы ни были благи намерения, человеческий фактор менее важен, чем катастрофа, которую им предстоит пережить.

Хотя история впечатляет своей правдивостью, это, по сути, мелодрама без драматизма, который напоминает аттракцион в парке развлечений. Разве что сиденья не двигаются вместе с фильмом.

«Школьный автобус» повествует о водителе автобуса и учительнице, которые вместе с учениками оказались в эпицентре лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году. Картина основана на произведении Лиззи Джонсон.