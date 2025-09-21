Нонна Гришаева высказалась о премии «Бриллиантовая бабочка»

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева считает, что Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" сможет вдохновить кинематографистов и актеров. Об этом она сказала ТАСС.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

"Я была очень рада услышать о создании новой престижной международной кинопремии "Бриллиантовая бабочка", инициатором и идейным вдохновителем которой является Никита Сергеевич Михалков, - отметила Гришаева. - Уверена, что эта премия станет действительно важным событием для киноиндустрии, стимулом и вдохновением для кинематографистов и актеров".

Кроме того, актриса убеждена, что эта награда станет символом признания труда и таланта актеров, подтверждением того, что их работа "действительно имеет значение и влияет на зрителя".

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, каждая следующая номинация - $250 тыс.

Награда будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".