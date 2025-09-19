Опубликован яркий постер с героями фильма «Иллюзия обмана 3»

Компания Lionsgate представила яркий постер с героями «Иллюзии обмана 3», с подзаголовком «Теперь этого не произойдет». Картина выйдет официально в российском прокате 13 ноября.

Лента продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

© Lionsgate

Главных героев вновь сыграли Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».