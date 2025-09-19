Джеймсу Ганну дали ужасный совет для «Стражей Галактики»

Известный режиссёр и глава студии DC Джеймс Ганн рассказал одну из историй, которая произошла с ним во время работы над фильмом «Стражи галактики». Постановщик поделился эпизодом на своей странице в соцсети.

Ганну советовали убрать культовый саундтрек из «Стражей галактики» и заменить его на песни Бритни Спирс — всё потому, что якобы музыка, которую он использовал в картине, никому не понравится. Режиссёр отметил, что запомнил этот «совет» на всю жизнь.

Мне сказали, что никому не понравится саундтрек «Стражей Галактики», и мне следует заменить его на песни Бритни Спирс. Не знаю, худший ли это совет, который я получал, но именно его я помню лучше всего.

В итоге саундтрек стал одной из главной особенностей фильма, ведь один из героев Звёздный Лорд на протяжении всей картины слушал его в своём плеере. Впоследствии Джеймс Ганн начал использовать разнообразные хиты прошлых лет в своих будущих работах, в том числе в «Супермене» и сериале «Миротворец».