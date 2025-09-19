Кто снимется в «Нежном монстре»

Леа Сейду сыграет главную роль в фильме «Нежный монстр» (Gentle Monster) режиссера Мари Кройцер («Корсаж», «Земля под моими ногами»). Как сообщает Deadline, в касте также заявлены Катрин Денёв, Йелла Хаазе («Клео», «Зачетная принцесса») и Лоренс Рупп («Проклятие», «Варвары»).

Главная героиня драмы - известная пианистка, которая после переезда с семьёй в деревню открывает для себя шокирующую правду, заставляющую её столкнуться со сложностями любви и доверия.