Когда в российский прокат выйдет фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Локализованный трейлер и дату российской премьеры фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла» (If I Had Legs I’d Kick You) обнародовала 19 сентября 2025 года кинопрокатная компания «Вольга». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в картине режиссера и сценаристки Мэри Бронштейн исполнили Роуз Бирн, Дилейни Куинн, Конан О’Брайен, Даниэль Макдональд, Кристиан Слейтер, Раким Мэйерс, рэпер ASAP Rocky и другие.

© скриншот из фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»

- В жизни Линды все идет наперекосяк, - сообщается в синопсисе. - Ее дочь борется с загадочной болезнью, муж постоянно пропадает на работе, а ее психотерапевту самому не помешала бы помощь. И когда кажется, что хуже уже некуда, в ее квартире обрушивается потолок, оставляя после себя огромную черную дыру. На грани нервного срыва Линда пускается во все тяжкие, чтобы заново обрести себя и найти силы справиться со всем безумием, происходящим вокруг.

Премьера фильма состоялась в январе на Берлинском кинофестивале, где Бирн получила «Серебряного медведя» за лучшую роль.

- Когда я писала сценарий, то совсем не представляла конкретную актрису на эту роль, - рассказала Мэри Бронштейн в интервью журналу Hollywood Reporter. - Но как только закончила, то подумала: «О боже, а кто это вообще может сыграть?» Фильм идет почти два часа, а героиня присутствует в каждой сцене. Это должна была быть не просто великолепная актриса, но и человек, умеющий передавать детали сквозь все нюансы мимики. И каждый раз, когда я говорила, что снимаю фильм с Роуз Бирн, мне говорили: «О, как я ее люблю!» И это было очень ценно для этого фильма, потому что зритель уже идет в зал с доброжелательным настроем, и это добавляет ее героине сочувствия, которое необходимо, чтобы пройти всю историю.

В российский прокат «Я бы тебя пнула, если бы могла» выйдет 20 ноября.