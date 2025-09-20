Какие киноновинки уже можно посмотреть онлайн

17 детей уходят одновременно из дома и пропадают в ночи без следа, Дракула ищет свою любовь через века, мать ведёт войну против девушки сына, а туристы сталкиваются с мистикой на плато Маньпупунёр. Кутаемся в пледы, пока не включили отопление в квартирах, и смотрим новое кино, ставшее доступным в сети.

© скриншот из фильма «Дракула»

Орудия (18+)

Режиссёр: Зак Креггер

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 2 часа 8 минут

О чём фильм. В городке Мейбруке в 2:17 ночи одновременно вышли из дома, ушли в неизвестном направлении и больше не вернулись 17 маленьких детей. Все они учились в одном классе. Из всех не пропал только один мальчик. Семьи в ужасе, а у полиции нет никаких зацепок. Камеры, установленные у входных дверей, не зафиксировали никаких аномалий. Отчаявшиеся родители считают, что причина сверхъестественной пропажи их детей в их новой классной руководительнице (Джулия Гарнер).

Что интересного. Чтобы погрузить зрителей в атмосферу хоррора, кинотеатры назначили сеансы на 2:17 - как раз время пропажи детей в фильме. Режиссёр картины Зак Креггер устроил тестовый показ специально для того, чтобы вырезать из фильма шутки, над которыми зрители не посмеются. Источником вдохновения для психологического хоррора послужил фильм Дени Вильнёва "Пленницы" (18+) с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом в главных ролях - отсюда режиссёр почерпнул визуальное оформление для "Орудий". Съёмки картины выдались загруженными: в напряжённые съёмочные дни на площадке оказалось сразу 170 детей. Чтобы они не скучали в свободное время, с ними работали координаторы по детскому труду.

Сам фильм поделён на шесть глав, соответствующих главным героям. По замыслу режиссёра они символизируют одну из стадий его горя после смерти друга Тревора Мура: стыд, желание обвинять, чувство поражения, изоляция, ярость и борьба со страхом. В фильме снялись Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Бенедикт Вонг, Эми Мэдиган и другие.

Кому не понравится. Если сейчас вы чувствуете, что эмоционально нестабильны, уровень тревоги повышен, и если вы не любите жёсткие триллеры, в которые подмешивается кровожадная мистика, тогда лучше вам воздержаться от просмотра фильма. Хорроры - это и так страшно до чёртиков, а тут ещё и замешаны невинные дети и салемские ведьмы.

Дракула (18+)

Режиссёр: Люк Бессон

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 2 часа 9 минут

О чём фильм. Князь Валахии Влад Цепеш (Калеб Лэндри Джонс) готовится к бою с турецкими войсками. Отправляясь на битву, Влад молит бога только об одном: защитить его обожаемую жену Элизабету (Зои Блю) - смысл всей его жизни. Но по воле рока Элизабета трагически погибает на руках у графа Дракулы. Разъярённый князь бросает богу вызов: пока не оживёт его любимая, он не вернётся в лоно церкви. Спустя 400 лет, проклятый богом на вечную жизнь вампира, Дракула всё ещё одержим идеей найти реинкарнацию княгини. В это время в Париже священник (Кристоф Вальц) особого ордена осматривает в психиатрической клинике вампиршу (Матильда Де Анджелис), посланную отыскать Элизабету.

Что интересного. Кажется, в кинематограф возвращается мода на вампиров. Ещё недавно критики переваривали "Носферату" (18+) с Лили-Роуз Депп и Биллом Скарсгардом. Свой фильм Люк Бессон создал по мотивам романа Брэма Стокера "Дракула". Перечитав его, французский режиссёр решил, что это не история разрушающего зла, а книга о великой любви - безутешной и неудержимой. И любовь эта, по мнению романтика-Бессона, может жить вечно, соединяя души возлюбленных и после смерти. Поэтому в оригинале фильм носит название "Дракула: История любви", что расставляет правильные смысловые акценты для всех любителей придраться к соответствию экранизации первоисточнику. В фильме немало отсылок к ставшей культовой экранизации Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула" (18+) 1992 года, хотя режиссёр уверяет, что фильм Копполы смотрел аж 30 лет назад.

Кому не понравится. Тем, кто фанатеет от классического романа Брэма Стокера и не приемлет созданной Бессоном романтизации вампирского влечения к своей избраннице. А также тем, кому кажется, что раз уж взялся Бессон показать муки горя от утраты любимого человека, то в такой истории не может быть никакого юмора. А Бессон любит вкладывать лёгкие комические штрихи в каждую картину.

Никто не знает про Маньпупунёр (18+)

Режиссёр: Иван Добронравов

Время: 4 серии по 63 минуты

О чём сериал. 1999 год. Никита (Александр Метёлкин) работает в кинопрокате и мечтает стать режиссёром. Он узнаёт о смертельном диагнозе. Молодой человек решает собрать троих своих друзей - Вадима (Антон Момот), Лёшу (Иван Федотов) и Олю (Татьяна Марахонич) и отправиться в путешествие на плато Маньпупунёр, чтобы загадать там свои заветные желания. Поход должен был стать ностальгическим возвращением в беззаботные годы юности, но обернулся побегом от охотника, столкновением с племенем манси и стариком, из-за которого пропадают люди.

Что интересного. Это режиссёрский дебют актёра Ивана Добронравова с элементами роуд-муви и мистики. Съёмки сериала проходили в Печоро-Илычском заповеднике, где действует особый режим охраны территории, а ещё в Перми, Горнозаводске и Губахе. Плато Маньпупунёр - это окутанное слухами, одно из самых труднодоступных мест России, где по легенде сбываются заветные желания. В переводе с языка манси Маньпупунёр означает "малая гора идолов".

Кому не понравится. Тем, кому кажется, что в последнее время российский кинематограф перенасыщен мистикой и фантасмагориями. А ещё элементами триллера! Неужели нельзя сделать реалистичную историю без бабаек и маньяков? А то складывается впечатление, что куда не шагни - наткнёшься на какую-то аномалию.

Девушка моего сына (18+)

Режиссёр: Андреа Харкин, Робин Райт

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 6 серий по 50 минут

О чём сериал. У Лоры (Робин Райт), кажется, есть всё: любящий муж, успешные галереи и идеальный сын. Но в один момент спокойствие нарушается, когда её чудо-сынок Дэниел (Лори Дэвидсон) знакомит родителей со своей новой девушкой Черри (Оливия Кук). Лора уверена, что Черри с её сыном только ради собственной выгоды, и старается сделать всё возможное, чтобы разрушить их отношения. Так семейный конфликт перерастает в смертельно опасное соперничество двух женщин.

Что интересного. Сериал - режиссёрский дебют актрисы Робин Райт (она сняла первые три серии). Основан проект на романе британской писательницы Мишель Френсис. Книга написана от лица двух героинь - матери и её невестки, что даёт читателю взглянуть на напряжённую ситуацию между персонажами с противоположных точек зрения. В сериале также используется этот приём. Главная тема сериала - тонкая грань между материнской заботой и одержимостью, паранойей. Основные съёмки проходили в Лондоне, а ещё в Испании.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что любовь матери не может нарушать ничьи границы, ведь между родителем и ребёнком формируется особенная связь, перед которой все другие меркнут. Ведь в сериале показывается обратная сторона этого чувства.